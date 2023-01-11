Мальдини: «Кажется, Леау хочет остаться в «Милане»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как проходят переговоры по новому контракту с Рафаэлом Леау.

Действующее соглашение 23-летнего португальца истекает в 2024 году, но может быть продлено в скором времени. По словам Мальдини, стороны близки к успешному исходу обсуждений: «Наши переговоры продолжаются. Мы делаем всё возможное, и сейчас, думаю, мы с Рафаэлом находимся на одной волне. Кажется, он хочет остаться в «Милане». Мы надеемся оформить сделку как можно быстрее», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова директора «россонери».

Рафаэл Леау стал автором восьми голов и девяти результативных передач в 22 матчах нынешнего сезона.