​Пиоли высказался о наказании для игроков «Милана»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался насчёт наказания для игроков его команды. Ранее сообщалось, что после вылета из Кубка Италии вследствие поражения от «Торино» футболистам не было разрешено отправиться домой. Команда заночевала на базе и утром провела тренировку.

«Когда что-то не работает, мне трудно дождаться следующего дня. Я предпочёл сразу поговорить с футболистами и объяснить, что работает не так. Мы хорошо играли в матчах против «Ромы» и «Торино» до 70-й минуты. Вопрос во внимании и желании.

В последних двух матчах мы не добились желаемых результатов. Но мы хотим стать лучше. Я вижу у игроков желание учиться на своих ошибках», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

14 января «Милан» в чемпионате Италии сыграет против «Лечче».