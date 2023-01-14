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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Беннасер амбициозен и в то же время скромен»

14 Января 2023 • 06:00 Комментировать
Лечче
...
Милан
Через 13 ч. 22 мин.

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер продлил свой контракт с «Миланом» до 2027 года, чему очень рад главный тренер клуба Стефано Пиоли. Он заявил, что Беннасер нужен «Милану», кроме того, в нем все еще есть потенциал для творческого роста. Сухие цифры показывают, что Беннасер является одним из самых деятельных игроков команды - на его счету как наибольшее количество перехватов, так и наибольшее количество передач.

- Это нужное нам продление контракта. Он амбициозен и в то же время скромен. Надеюсь, что вскоре у нас будут и другие новости по новым контрактам, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Исмаэль Беннасер
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ЛЕЧЧЕ МИЛАН
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