Пиоли: «Беннасер амбициозен и в то же время скромен»

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер продлил свой контракт с «Миланом» до 2027 года, чему очень рад главный тренер клуба Стефано Пиоли. Он заявил, что Беннасер нужен «Милану», кроме того, в нем все еще есть потенциал для творческого роста. Сухие цифры показывают, что Беннасер является одним из самых деятельных игроков команды - на его счету как наибольшее количество перехватов, так и наибольшее количество передач.

- Это нужное нам продление контракта. Он амбициозен и в то же время скромен. Надеюсь, что вскоре у нас будут и другие новости по новым контрактам, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.