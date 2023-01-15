Дест: «Первый тайм получился не лучшим»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть новичка Серии А «Лечче», фаворит с трудом сравнял счет во второй половине игры. Сержиньо Дест, футболист «Милана», прокомментировал итоги игры:

- Мы начали игру не лучшим образом, но во втором тайме удалось нащупать нужный ритм и сравняли счет. Теперь впереди Суперкубок - трофей, который мы можем взять. «Интер» - сложный соперник, но концентрация поможет нам одолеть и его, - цитирует слова Деста pianetamilan.it.

Теперь чемпион Италии отстает от лидирующего в турнирной таблице Серии А «Наполи» на девять очков.