Пиоли: «В первом тайме наошибались во всём»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть новичка Серии А «Лечче», более того - уже после первого тайма фаворит проигрывал со счетом 0:2, и с большим трудом сумел уйти от поражения во второй половине встречи.

- Очевидно, что первый тайм был катастрофой - ошибались во всем. Совершали невынужденные ошибки в простых ситуациях, и усложнили себе жизнь сами. Конечно, я рад тому, что в итоге отреагировали, но можно было выступить и лучше, это очевидно, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.

Теперь чемпион Италии отстает от лидирующего в турнирной таблице «Наполи» на восемнадцать очков.