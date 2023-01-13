​Дибала: «Благодаря Моуринью я стал чемпионом мира»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Вы прекрасно знаете, что значит этот тренер в истории футбола. Моуринью выиграл всё. Он очень хотел, чтобы я оказался в «Роме». Благодаря ему я стал чемпионом мира. Я всегда буду делать всё возможное для Моуринью и для команды», - высказался Дибала для Sky Sport Italia.

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала провёл за «Рому» 15 официальных матчей. В них нападающий забил 8 голов и отдал 3 голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.