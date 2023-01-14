«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Бонавентурой

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом «фиалки» сообщили на своем официальном сайте.

Контракт с 33-летним хавбеком рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Бонавентура защищает цвета «Фиорентины» с сентября 2020 года, перебравшись из «Милана». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два с половиной миллиона евро.