​Моуринью дал понять, что он не согласен с директором «Ромы»

Директор «Ромы» Тьягу Пинту недавно заявил, что клубу не нужно подписывать новых игроков в январе, чтобы команда стала сильнее. Журналисты попросили главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью дать комментарий насчёт этих слов Пинту.

«Директор есть директор. Я не думаю, что тренер должен комментировать то, что говорит директор. Я не должен публично раскрывать, согласен я с его мнением или нет», - сказал Моуринью журналистам.

Слова Жозе Моуринью дают понять, что он не согласен с Тьягу Пинту. Оно и понятно – на своих пресс-конференциях португальский тренер регулярно говорит о трансферах.