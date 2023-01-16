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Моуринью: «У «Ромы» много проблем, но мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн»

16 Января 2023 • 01:41 Комментировать
Рома
2:0
Фиорентина
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью красноречиво высказался о проблемах своей команды.

Римляне одолели «Фиорентину» в матче Серии А (2:0), однако португальский наставник признался, что хотел бы видеть в своей команде больше качественных игроков.

«Я не рассчитываю на усиления в январское окно. Да, как тренер, я хотел бы слышать, что у клуба много денег, что у нас есть множество вариантов усиления состава, но директор был откровенен – ничего этого, к сожалению, нет. Мы не относимся к числу клубов с безграничными средствами. Нам нужно решать проблемы, но мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн евро», – сказал в интервью DAZN Моуринью.

Напомним, что в воскресенье «Челси» объявил о покупке Михаила Мудрика у «Шахтёра». Сумма трансфера может достичь 100 млн евро с учётом бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Михаил Мудрик
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