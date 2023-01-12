Агенты Смоллинга скоро обсудят с «Ромой» новый контракт

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг продолжает переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Напомним, нынешнее соглашение футболиста с «джаллоросси» истекает в конце сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, агенты англичанина уже находятся в Риме. В скором времени они проведут переговоры с «Ромой» по новому контракту. Итальянская команда предлагает Крису контракт до 2025 года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро за сезон – это на один миллион меньше той суммы, которую Смоллинг зарабатывает за указанный отрезок по нынешнему контракту.

33-летний защитник в нынешнем сезоне отметился тремя голами за «Рому» в чемпионате Италии.