Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агенты Смоллинга скоро обсудят с «Ромой» новый контракт

12 Января 2023 • 15:28 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
15.01 22:45

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг продолжает переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Напомним, нынешнее соглашение футболиста с «джаллоросси» истекает в конце сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, агенты англичанина уже находятся в Риме. В скором времени они проведут переговоры с «Ромой» по новому контракту. Итальянская команда предлагает Крису контракт до 2025 года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро за сезон – это на один миллион меньше той суммы, которую Смоллинг зарабатывает за указанный отрезок по нынешнему контракту.

33-летний защитник в нынешнем сезоне отметился тремя голами за «Рому» в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
15:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» хочет купить Ковачича летом
15:28 · Италия. Серия А
Агенты Смоллинга скоро обсудят с «Ромой» новый контракт
15:07 · Италия. Серия А
«ПСЖ» назвал потенциальную зарплату Шкриньяра
14:44 · Италия. Серия А
«Рома» не получала предложений по Шомуродову
14:39 · Италия. Серия А
Туринский клуб готов арендовать Шомуродова
12:58 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич интересен двум клубам из АПЛ
05:50 · Италия. Кубок
«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые с 1985 года
05:30 · Италия. Серия А
Дайно: «Де Кетеларе уже должен был что-то да показать»
04:40 · Италия. Серия А
Распадори: «Наполи» - наилучшее место для меня»
04:30 · Италия. Серия А
Мальдини дал понять, что «Милан» отказался от идеи приобретения голкипера
03:50 · Италия. Серия А
Мальдини: «Де Кетеларе - долгосрочный проект»
03:40 · Италия. Кубок
Автор гола «Торино»: «Самый важный гол в моей карьере»
03:20 · Италия. Кубок
Тонали: «Плохо, мы разочарованы»
03:10 · Италия. Кубок
Юрич: «Провели отличный матч»
03:02 · Италия. Кубок
Пиоли: «Думали, что будет легко, но оказалось наоборот»
Все новости
Рекомендуем