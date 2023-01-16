«Рома» уверенно обыграла «Фиорентину», проведя полтора тайма в большинстве

В последнем воскресном матче Серии А «Рома» играла против «Фиорентины». Додо подвел гостей второй желтой карточке на экваторе первого тайма, после чего его команда заметно ухудшила свои шансы на положительный итог. Первый опасный момент был под конец 45-минутки, Лоренцо Пеллегрини с лета едва не поразил ближний угол. Вскоре Тэмми Абрахам грудью оставил мяч Пауло Дибале, который от линии штрафной в касание при помощи рикошета открыл счет. Под конец второго тайма снова сработала эта парочка, Абрахам на сей раз рванул вперед по правому флангу и результативно прострелил на аргентинца. Лишь в компенсированное время гости создали пару хороших моментов, но уступили 0:2..
«Рома» делит пятое место, «фиалки» - девятое.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло40'
|(2:0) Дибала Пауло82'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис• 15'Кумбулла Мараш• 56'Челик Мехмет•Залевски Никола66' (Матич Неманья (66') •Бове Эдоардо 63'66' (Спинаццола Леонардо (66') •Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо74' (Тахирович Бенджамин (74') •Дибала Пауло88' (Белотти Андреа (88') •Абрахам Тэмми88' (Сольбаккен Ола (88')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон 4'• 24'Миленкович Никола•Роша Игор II• 79'Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Дункан Альфред29' (Венути Лоренцо (29') •Иконе Жонатан46' (Гонсалес Николас (46') • 56'Бонавентура Джакомо85' (Кастровилли Гаэтано (85') •Куаме Кристиан•Йович Лука46' (Барак Антонин (46')
15 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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