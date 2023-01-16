«Рома» уверенно обыграла «Фиорентину», проведя полтора тайма в большинстве

В последнем воскресном матче Серии А «Рома» играла против «Фиорентины». Додо подвел гостей второй желтой карточке на экваторе первого тайма, после чего его команда заметно ухудшила свои шансы на положительный итог. Первый опасный момент был под конец 45-минутки, Лоренцо Пеллегрини с лета едва не поразил ближний угол. Вскоре Тэмми Абрахам грудью оставил мяч Пауло Дибале, который от линии штрафной в касание при помощи рикошета открыл счет. Под конец второго тайма снова сработала эта парочка, Абрахам на сей раз рванул вперед по правому флангу и результативно прострелил на аргентинца. Лишь в компенсированное время гости создали пару хороших моментов, но уступили 0:2..

«Рома» делит пятое место, «фиалки» - девятое.