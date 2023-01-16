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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» уверенно обыграла «Фиорентину», проведя полтора тайма в большинстве

16 Января 2023 • 00:45 Комментировать
Рома
2:0
Фиорентина
окончен

В последнем воскресном матче Серии А «Рома» играла против «Фиорентины». Додо подвел гостей второй желтой карточке на экваторе первого тайма, после чего его команда заметно ухудшила свои шансы на положительный итог. Первый опасный момент был под конец 45-минутки, Лоренцо Пеллегрини с лета едва не поразил ближний угол. Вскоре Тэмми Абрахам грудью оставил мяч Пауло Дибале, который от линии штрафной в касание при помощи рикошета открыл счет. Под конец второго тайма снова сработала эта парочка, Абрахам на сей раз рванул вперед по правому флангу и результативно прострелил на аргентинца. Лишь в компенсированное время гости создали пару хороших моментов, но уступили 0:2..

«Рома» делит пятое место, «фиалки» - девятое.

Протокол игры  
Рома2:0Фиорентина
(1:0) Дибала Пауло40'  
(2:0) Дибала Пауло82'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг Крис  15'Кумбулла Мараш  56'Челик МехметЗалевски Никола 66' (Матич Неманья ( 66') Бове Эдоардо  63' 66' (Спинаццола Леонардо ( 66') Кристанте БрианПеллегрини Лоренцо 74' (Тахирович Бенджамин ( 74') Дибала Пауло 88' (Белотти Андреа ( 88') Абрахам Тэмми 88' (Сольбаккен Ола ( 88')
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанВинья МатиасВольпато КристианШомуродов ЭлдорСвилар МилеКерамицис ДимитриосКамара Мохамед III
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  4'  24'Миленкович НиколаРоша Игор II  79'Бираги КристианоАмрабат СофьянДункан Альфред 29' (Венути Лоренцо ( 29') Иконе Жонатан 46' (Гонсалес Николас ( 46'  56') Бонавентура Джакомо 85' (Кастровилли Гаэтано ( 85') Куаме КристианЙович Лука 46' (Барак Антонин ( 46')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаДи Стефано ФилиппоКайоде Майкл_Amatucci L.Голлини ПьерлуиджиБьянко АлессандроТерзич АлексаКрастев Димо
15 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Фиорентина
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