Хавбек «Фиорентины» Николас Гонсалес согласовал условия личного контракта с «Лестером»

Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес в ближайшее время может пополнить ряды «Лестера».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «лисы» предложили итальянскому клубу около 34 миллионов евро за 24-летнего хавбека. По информации инсайдера, сам футболист уже согласовал условия личного трудового соглашения с «Лестером», но переговоры между клубами продолжаются.

В сезоне-2022/23 аргентинец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гонсалеса составляет 23 миллиона евро.