Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хавбек «Фиорентины» Николас Гонсалес согласовал условия личного контракта с «Лестером»

12 Января 2023 • 20:51 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лестер
14.01 18:00

Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес в ближайшее время может пополнить ряды «Лестера».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «лисы» предложили итальянскому клубу около 34 миллионов евро за 24-летнего хавбека. По информации инсайдера, сам футболист уже согласовал условия личного трудового соглашения с «Лестером», но переговоры между клубами продолжаются.

В сезоне-2022/23 аргентинец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гонсалеса составляет 23 миллиона евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Фиорентина Николас Гонсалес Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
3.95 3.80 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
20:51 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Фиорентины» Николас Гонсалес согласовал условия личного контракта с «Лестером»
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может покинуть дорогостоящий защитник
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити» слухи
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Вегхорст может сыграть за «Манчестер Юнайтед» уже в дерби с «Манчестер Сити»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «С такой игрой у нас не будет шансов против «Манчестер Юнайтед» 2
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган рассказал, в чём проблема «Манчестер Сити»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Влаховичу
15:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» хочет купить Ковачича летом 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Поттер встретился с лидерами «Челси» на фоне кризиса
15:11 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо вполне может оказаться в «Челси» уже зимой
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола в шоке: «Манчестер Сити» впервые за 275 матчей не попал в створ
13:59 · Англия. Премьер-лига
Лемина согласовал условия контракта с «Вулверхэмптоном»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Клиенты PARI ставят на «Челси» против «Фулхэма» в АПЛ
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отозвал Делапа из аренды в «Сток Сити» и отправил в другой клуб из Чемпионшипа
Все новости
Рекомендуем