В «Торино» высказались о возможной аренде Шомуродова

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный переход нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в туринский клуб на правах аренды.

«В данный момент мы взвешиваем все за и против», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Шомуродов провёл за «Рому» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.

После 17 туров итальянской Серии А «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице. Отметим, что в составе туринцев выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.