Дибала – второй после Месси по голам из-за пределов штрафной площади с 2015 года

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отметил очередной гол, забитый ударом из-за пределов штрафной площади.

29-летний аргентинец поразил ворота «Фиорентины» в поединке чемпионата Италии. По данным Opta, Дибала в 28-й раз отличился точным выстрелом из-за пределов штрафной в рамках Серии А. С момента первого такого случая (февраль 2015) больше мячей в пяти сильнейших лигах Европы, забитых дальними ударами, лишь на счету одного игрока – Лионеля Месси, отличившегося 55 раз.

Пауло Дибала защищает цвета «Ромы» с лета 2022 года. Ранее он на протяжении семи лет выступал за «Ювентус», а с 2012 по 2015 год был игроком «Палермо».