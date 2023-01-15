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Чемпионат Италии. Серия А

В «Фиорентине» высказались о будущем Амрабата

15 Января 2023 • 23:15 Комментировать
Рома
1:0
Фиорентина
1 2.00 X 3.45 2 3.80
2-й тайм

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

После сверхуспешного для хавбека чемпионата мира, где он в составе сборной Марокко добрался до полуфинала, распространились слухи о его возможном переходе в другой клуб. Среди заинтересованных фигурировали «Ливерпуль», мадридский «Атлетико» и другие гранды, однако в «Фиорентине» исключают возможность продажи 26-летнего игрока в январе: «Могу подтвердить, что Софьян Амрабат не продаётся. То же самое касается и Нико Гонсалеса», – заявил генеральный директор «фиалок» Джо Бароне, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Трансферная стоимость Софьяна Амрабата оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат Джо Бароне Трансферы футбола - зима 2023
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РОМА ФИОРЕНТИНА
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