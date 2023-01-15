В «Фиорентине» высказались о будущем Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

После сверхуспешного для хавбека чемпионата мира, где он в составе сборной Марокко добрался до полуфинала, распространились слухи о его возможном переходе в другой клуб. Среди заинтересованных фигурировали «Ливерпуль», мадридский «Атлетико» и другие гранды, однако в «Фиорентине» исключают возможность продажи 26-летнего игрока в январе: «Могу подтвердить, что Софьян Амрабат не продаётся. То же самое касается и Нико Гонсалеса», – заявил генеральный директор «фиалок» Джо Бароне, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Трансферная стоимость Софьяна Амрабата оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.