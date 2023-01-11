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Чемпионат Италии. Серия А

Возвращение Вейналдума после травмы затягивается

11 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
15.01 22:45

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум пока не готов играть.

32-летний футболист травмировался в дебютном матче за «Рому» против «Салернитаны», проведя на поле всего 12 минут. В декабре стало известно, что нидерландец вернулся к тренировкам с командой, однако его полноценное возвращение в строй, судя по всему, откладывается до февраля, сообщает Calciomercato. В «Роме» решили дать игроку больше времени на восстановление, чтобы не рисковать его здоровьем.

Напомним, что Джорджиньо Вейналдум арендован у «Пари Сен-Жермен» до конца текущего сезона с возможностью выкупа. Контракт полузащитника с парижанами рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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РОМА ФИОРЕНТИНА
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