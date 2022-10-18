Буффон сделал неожиданный прогноз на исход сезона в Серии А

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон до сих пор продолжает выходить на поле, он - один из считанных во всем мире действующих игроков, поигравших еще в прошлом веке. Сейчас Буффон выступает в итальянской «Парме» - команде, которая дала ему путевку в высший свет итальянского футбола.

Но он следит и за происходящим в Серии А, поделившись неожиданным прогнозом на исход сезона в высшей лиге итальянского футбола.

- Скудетто? В этом году я ставлю на «Аталанту», - цитирует Буффона телеканал DAZN.

После десяти туров чемпионата клуб из Бергамо занимает второе место в турнирной таблице.