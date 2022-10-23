Романьоли сыграл 250-й матч в Серии А

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» переиграл в гостевом матче «Аталанту», забив два безответных мяча. Это был уже шестой матч кряду в итальянском чемпионате, в котором «Лацио» не пропускает. В последний раз команда Маурицио Сарри пропустила в проигранном 3 сентября матче с «Наполи» - 1:2.

Как выяснилось, этот удачный матч был 250-м в карьере Романьоли в итальянском чемпионате Серии А. Ранее он, напомним, выступал за «Милан», а в римский клуб перебрался лишь минувшим летом. Любопытно, что первым клубом Алессио была... «Рома», злейший враг «Лацио».