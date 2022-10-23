«Лацио» установил клубный рекорд 21-го века

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» переиграл в гостевом матче «Аталанту», забив два безответных мяча. Это был уже шестой матч кряду в итальянском чемпионате, в котором «Лацио» не пропускает. В последний раз команда Маурицио Сарри пропустила в проигранном 3 сентября матче с «Наполи» - 1:2.

Как оказалось, подобная серия - это рекорд команды в 21-м веке. Ранее подобное с «Лацио» случалось лишь один раз, в 1998 году, когда римскую команду тренировал шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон. Тогда «Лацио» не пропускал аж в семи матчах чемпионата Италии кряду.