Гасперини: «Аталанта» заслуженно проиграла»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался относительно домашнего поражения от римского «Лацио» (0:2) в поединке 11-го тура чемпионата Италии.

«Справедливый результат. Соперник провел потрясающий первый тайм, мы не смогли их сдержать. В этом матче «Аталанта» заслуженно проиграла. Но мы извлечем урок из этой неудачи», - приводит слова тренера Football-Italia.

Благодаря вчерашнему успеху римский клуб набрал 24 балла и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» с аналогичным количеством очков располагается на четвертой строчке.