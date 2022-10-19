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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле может не сыграть за «Лацио» в 2022 году

19 Октября 2022 • 13:33 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
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23.10 19:00

Нападающий Чиро Иммобиле угодил в лазарет «Лацио» на выходных – он отыграл только полчаса в матче против «Удинезе». По итогам обследования у 32-летнего футболиста выявили травму бицепса левого бедра средней степени.

Иммобиле уже начал лечение. Пресс-служба римского клуба не называет сроки восстановления нападающего. При этом La Gazzetta dello Sport пишет о том, что Чиро пропустит примерно полтора месяца. Таким образом, учитывая чемпионат мира, снова сыграть за «Лацио» его капитан сможет уже в январе.

В 14 матчах сезона 2022/2023 Чиро Иммобиле записал на свой счёт 7 голов и 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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