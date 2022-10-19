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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» готов предложить Милинковичу-Савичу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год

19 Октября 2022 • 09:40 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
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23.10 19:00

Римский «Лацио» отчаянно пытается сохранить в команде полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Напомним, летом «бьянкочелести» могли продать серба, но ценник в размере 100 миллионов евро спугнул заинтересованные клубы.

Теперь же, по информации от итальянского инсайдера Николо Скиры, «Лацио» собирается предложить своему хавбеку новое соглашение. В руководстве считают, что зарплата в размере 5 миллионов евро в год может убедить Сергея поставить подпись под новым контрактом.

Действующее соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» истекает в конце следующего сезона. Это значит, что следующим летом игрок может быть доступен на рынке по скидке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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АТАЛАНТА ЛАЦИО
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