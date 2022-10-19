«Лацио» готов предложить Милинковичу-Савичу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год

Римский «Лацио» отчаянно пытается сохранить в команде полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Напомним, летом «бьянкочелести» могли продать серба, но ценник в размере 100 миллионов евро спугнул заинтересованные клубы.

Теперь же, по информации от итальянского инсайдера Николо Скиры, «Лацио» собирается предложить своему хавбеку новое соглашение. В руководстве считают, что зарплата в размере 5 миллионов евро в год может убедить Сергея поставить подпись под новым контрактом.

Действующее соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» истекает в конце следующего сезона. Это значит, что следующим летом игрок может быть доступен на рынке по скидке.