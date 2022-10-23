«Лацио» уверенно победил «Аталанту», нанеся сопернику первое поражение в сезоне

Отлично играющие на старте Серии А «Аталанта» и «Лацио» сошлись в матче 11-го тура чемпионата Италии. У бергамасков снова обнажились проблемы в атаке, а без ударов в створ не победу нечего рассчитывать. Столичные футболисты более бережно отнеслись к созданному и заслуженно победили со счетом 2:0. На 10-й минуте Педро с угла штрафной прострелил на Маттиа Дзакканьи, и тот в борьбе переправил мяч в сетку. У соперника мог сравнять Ханс Хатебур, но без помех пробил головой рядом с каркасом. Возобновилась игра, Адам Марушич прорвался по краю поля и сыграл на Фелипе Андерссона, тот избавился от опеки и ударом со средней дистанции удвоил счет.

У команд по 24 очка в таблице, отставание от пары лидеров - всего два балла.

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