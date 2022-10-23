«Лацио» уверенно победил «Аталанту», нанеся сопернику первое поражение в сезоне

Отлично играющие на старте Серии А «Аталанта» и «Лацио» сошлись в матче 11-го тура чемпионата Италии. У бергамасков снова обнажились проблемы в атаке, а без ударов в створ не победу нечего рассчитывать. Столичные футболисты более бережно отнеслись к созданному и заслуженно победили со счетом 2:0. На 10-й минуте Педро с угла штрафной прострелил на Маттиа Дзакканьи, и тот в борьбе переправил мяч в сетку. У соперника мог сравнять Ханс Хатебур, но без помех пробил головой рядом с каркасом. Возобновилась игра, Адам Марушич прорвался по краю поля и сыграл на Фелипе Андерссона, тот избавился от опеки и ударом со средней дистанции удвоил счет.
У команд по 24 очка в таблице, отставание от пары лидеров - всего два балла.
Протокол игры
|10'Дзакканьи Маттиа (0:1)
|52'Андерсон Фелипе (0:2)
Спортьелло Марко•Околи Меме 12'46' (Джимсити Берат (46') •Демирал Мерих•Скальвини Джорджио•Хатебур Ханс•Соппи Брэндон 45'64' (Меле Йоаким (64') •Де Рон Мартен75' (Эдерсон Хонорато (75') •Коопмейнерс Теун•Пашалич Марио46' (Малиновский Руслан (46') •Лукман Адемола71' (Сапата Дуван (71') •Муриэль Луис 59'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль77' (Хюсай Эльсейд (77') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 70'70' (Башич Тома (70') •Весино Матиас•Педро Родригес84' (Канчельери Маттео (84') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа
23 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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