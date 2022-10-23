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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» уверенно победил «Аталанту», нанеся сопернику первое поражение в сезоне

23 Октября 2022 • 20:53 Комментировать
Аталанта
0:2
Лацио
окончен

Отлично играющие на старте Серии А «Аталанта» и «Лацио» сошлись в матче 11-го тура чемпионата Италии. У бергамасков снова обнажились проблемы в атаке, а без ударов в створ не победу нечего рассчитывать. Столичные футболисты более бережно отнеслись к созданному и заслуженно победили со счетом 2:0. На 10-й минуте Педро с угла штрафной прострелил на Маттиа Дзакканьи, и тот в борьбе переправил мяч в сетку. У соперника мог сравнять Ханс Хатебур, но без помех пробил головой рядом с каркасом. Возобновилась игра, Адам Марушич прорвался по краю поля и сыграл на Фелипе Андерссона, тот избавился от опеки и ударом со средней дистанции удвоил счет.

У команд по 24 очка в таблице, отставание от пары лидеров - всего два балла.

Протокол игры  
Аталанта0:2Лацио
  10'Дзакканьи Маттиа (0:1)
  52'Андерсон Фелипе (0:2)
Спортьелло МаркоОколи Меме  12' 46' (Джимсити Берат ( 46') Демирал МерихСкальвини ДжорджиоХатебур ХансСоппи Брэндон  45' 64' (Меле Йоаким ( 64') Де Рон Мартен 75' (Эдерсон Хонорато ( 75') Коопмейнерс ТеунПашалич Марио 46' (Малиновский Руслан ( 46') Лукман Адемола 71' (Сапата Дуван ( 71') Муриэль Луис  59'
Запасные: Руджери МаттеоЦортеа НадирБога ЖеремиХёйлунн РасмусРосси ФранческоМуссо Хуан
Проведель ИванЛаццари Мануэль 77' (Хюсай Эльсейд ( 77') Казале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  70' 70' (Башич Тома ( 70') Весино МатиасПедро Родригес 84' (Канчельери Маттео ( 84') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсРаду СтефанПатрикАльберто ЛуисАнтонио МаркосХила МариоРомеро ЛукаКаменович Димитрие
23 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Видео

Удаление Луиса Муриэля (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Луиса Муриэля (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Фелипе Андерсона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Фелипе Андерсона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта
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