Охрана банка не пустила Сапату внутрь, сочтя его вид нереспектабельным

Выступающий в итальянской «Аталанте» темнокожий колумбийский футболист Дуван Сапата столкнулся с предвзятым отношением к людям неевропейской внешности прямо в Бергамо, явившись в банк, клиентом которого является достаточно давно.

По какой-то причине его не узнала охрана банка, отказавшаяся впустить Сапату внутрь. Лишь вмешательство администрации позволило уладить ситуацию, которая наверняка напомнила Сапате злоключения полузащитника «Милана» Тьемуа Бакайоко, которого весьма бесцеремонно задержала полиция, сочтя его за уличного воришку.

- Банк и секьюрити - разные вещи. Конечно, Дуван Сапата - наш клиент, - пояснил в оправдание уладивший конфуз Марко Бери, руководитель банка, название которого в целях корректности pianetamilan.it не сообщает.