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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Жена могла бы сказать, что я немного придурок»

24 Октября 2022 • 13:09 Комментировать
Аталанта
0:2
Лацио
окончен

Футбол, который ставит главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, нередко называют «саррибол» или «саррисмо». Впрочем, сам специалист не смог описать свою футбольную философию.

«Если бы мне пришлось дать определение «саррисмо», я бы не смог этого сделать. Если бы вы спросили мою жену, она бы могла сказать так: сварливый человек, немного придурок», - рассказал Сарри журналистам после матча против «Аталанты».

Напомним, что «Лацио» в воскресенье обыграл «Аталанту» на выезде со счётом 2:0. Команда Маурицио Сарри на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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