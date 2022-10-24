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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри прокомментировал гостевую победу над «Аталантой»

24 Октября 2022 • 09:06 Комментировать
Аталанта
0:2
Лацио
окончен

Рулевой римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о победе над «Аталантой» в поединке 11-го тура чемпионата Италии. Столичный клуб набрал три балла, выиграв со счетом 2:0.

«Мы провели отличную игру. Соперник практически не угрожал нашим воротам, это наша большая заслуга. Я доволен результатом. Мы хорошо настроились, ведь понимали, что будет непросто. Этот успех приносит нам большую радость», - передает слова специалиста DAZN.

Благодаря победе римляне поднялись в топ-3 турнирной таблицы Серии А. Что касается «Аталанты», то команда из Бергамо располагается на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Маурицио Сарри
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