Сарри прокомментировал гостевую победу над «Аталантой»

Рулевой римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о победе над «Аталантой» в поединке 11-го тура чемпионата Италии. Столичный клуб набрал три балла, выиграв со счетом 2:0.

«Мы провели отличную игру. Соперник практически не угрожал нашим воротам, это наша большая заслуга. Я доволен результатом. Мы хорошо настроились, ведь понимали, что будет непросто. Этот успех приносит нам большую радость», - передает слова специалиста DAZN.

Благодаря победе римляне поднялись в топ-3 турнирной таблицы Серии А. Что касается «Аталанты», то команда из Бергамо располагается на четвертой позиции.