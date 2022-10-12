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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» проведёт турне в Турции во время чемпионата мира

12 Октября 2022 • 16:27 Комментировать
Наполи
...
Болонья
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16.10 19:00

В руководстве «Наполи» придумали, как задействовать игроков, которые не будут призваны под знамена своих сборных для участия в чемпионате мира (а так как итальянская сборная туда не попала, то в Италии дома останется достаточно большое количество хороших игроков).

После недельного отдыха команда отправится в двухнедельное турне в турецкую Анталию, такое решение принял и настоял на нем главный тренер клуба Лучано Спаллетти.

Напомним, что сегодня «Наполи» сразится в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Аяксом», матч начнется в 19:45 по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Наполи
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НАПОЛИ БОЛОНЬЯ
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