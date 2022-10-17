Кварацхелия посвятил выступление погибшей 13-летней девочке

В матче десятого тура итальянского чемпионата «Наполи» встречался с «Болоньей» и сумел победить, а Хвича Кварацхелия выдал очередное вдохновленное выступление.

После матча он посвятил игру и победу 13-летней девочке Марите Мепаришвили - начинавшей теннистистке, которая три дня тому назад погибла в тбилисском «Ваке Парке», попытавшись достать теннисный мяч из фонтана, который, как выяснилось, был недавно отремонтирован, и, очевидно, с нарушениями.

Удары током получили еще двое детей, они выжили, врачи ведут борьбу за их здоровье.

- Этот день для тебя, грузинская героиня, - написал в социальной сети Кварацхелия.