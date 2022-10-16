Осимхен: «Вы ещё не видели Хвичу на тренировках»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мыслями об игре вингера Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» одержал очередную победу в Серии А, обыграв «Болонью» (3:2), а грузинский футболист отметился результативной передачей.

«Я очень рад за Хвичу, он полностью заслужил все хвалебные отзывы после такого невероятного старта сезона. Но вы ещё не видели, что он творит на тренировках – там он показывает гораздо более впечатляющую игру!» – заявил после матча Осимхен, ставший автором победного гола неаполитанцев.

В активе Хвичи Кварацхелии семь забитых мячей и восемь результативных передач в 14 матчах текущего сезона.

«Наполи» лидирует в Серии А с 26 набранными очками после десяти туров.