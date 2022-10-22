Журналист – о Зиркзее: «Он лучше Холанна почти во всём, но не хватает только монстра в нём»

Голландский нападающий итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее получил высокую оценку нидерландской прессы после того, как футболист смог отличиться в матче против «Наполи» (2:3).

21-летний игрок не получал много игрового времени в начале сезона. Свой шанс спортсмен получил в матче 10 тура чемпионата Италии против неаполитанского «Наполи» и вполне успешно сумел им воспользоваться – форвард вколотил мяч в сетку ворот команды соперника на 41-й минуте встречи, открыв счёт в данном противостоянии. И всё же удержать победный счёт команда не сумела – «Наполи» переломил ход игры и одержал победу со счётом 3:2.

Помимо гола Зиркзее создавал шансы для своих товарищей по команде, его выступление было впечатляющим. После игры журналист Voetbal International Сулейман Озтюрк написал о футболисте следующее: «Он лучше Холанна почти во всём, но не хватает только монстра в нём».