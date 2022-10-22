Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Журналист – о Зиркзее: «Он лучше Холанна почти во всём, но не хватает только монстра в нём»

22 Октября 2022 • 10:40 Комментировать (1)
Наполи
3:2
Болонья
окончен

Голландский нападающий итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее получил высокую оценку нидерландской прессы после того, как футболист смог отличиться в матче против «Наполи» (2:3).

21-летний игрок не получал много игрового времени в начале сезона. Свой шанс спортсмен получил в матче 10 тура чемпионата Италии против неаполитанского «Наполи» и вполне успешно сумел им воспользоваться – форвард вколотил мяч в сетку ворот команды соперника на 41-й минуте встречи, открыв счёт в данном противостоянии. И всё же удержать победный счёт команда не сумела – «Наполи» переломил ход игры и одержал победу со счётом 3:2.

Помимо гола Зиркзее создавал шансы для своих товарищей по команде, его выступление было впечатляющим. После игры журналист Voetbal International Сулейман Озтюрк написал о футболисте следующее: «Он лучше Холанна почти во всём, но не хватает только монстра в нём».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Серия А Джошуа Зиркзее Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
22 Октября 2022 в 10:58
Большинство футболистов лучше Холанда , во всем , но именно невероятное везение и чутье на гол делает его уникальным , пока что . История знает как быстро удача может отвернуться
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 16:00
Салернитана Салернитана
Специя Специя
2.01 3.50 3.90
Видео
22.10.22 в 19:00
Милан Милан
Монца Монца
1.24 6.60 13.00
Видео
22.10.22 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
3.65 3.70 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:22 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл двух нападающих на замену Иммобиле
11:14 · Англия. Премьер-лига
Конте готов сменить «Тоттенхэм» на топ-клуб Серии А
11:07 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил выбор нападающих в «Ювентусе»
10:40 · Италия. Серия А
Журналист – о Зиркзее: «Он лучше Холанна почти во всём, но не хватает только монстра в нём» 1
09:50 · Россия. Премьер-лига
Бохинен отреагировал на решение Норманна остаться в России
09:33 · Италия. Серия А
Бастони не выйдет в основе на матч «Фиорентиной» из-за температуры
08:59 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по будущему Пиоли
08:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм: «Рад, что уехал из России»
07:11 · Италия. Серия А
«Наполи» вознаградит Хвичу новым контрактом 1
06:05 · Италия. Серия А
Анчелотти и Моуринью – лучшие тренеры года 1
04:14 · Италия. Серия А
«Бэтмен» Тальялатела: «Мерет очень хорош»
03:30 · Италия. Серия А
Легротталье поделился своим мнением о ходе чемпионата Италии
01:37 · Италия. Серия А
Рибери присоединится к тренерскому штабу «Салернитаны» 1
01:04 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Перед матчем пообещали друг другу отдать все силы ради болельщиков «Ювентуса»
00:19 · Италия. Серия А
Аллегри – о победе над «Эмполи»: «Наконец-то «Ювентус» похож на команду» 2
Все новости
Рекомендуем