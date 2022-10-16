«Наполи» не без приключений одолел «Болонью»

В 10-м туре Серии А «Наполи» играл против «Болоньи», аутсайдера соревнований, но при этом интрига держалась до последнего. Неаполитанцы транжирили свои моменты, пока не пропустили сами, Джошуа Зиркзее набежал на мяч и с центра штрафной поразил цель. Тут же корнер у других ворот, и после рикошетов Жуан Жезус добавил мяч в сетку. Вратарь гостей парировал удар Хвичи Кварацхелии, а Ирвинг Лосано с острого угла был точен. Тут же гости отыгрались после дальнего удара Муса Барроу. После проникающего паса Кварацхелии Виктор Осимхен реализовал выход один на один с голкипером.

3:2, «Наполи» снова опередил «Аталанту» и возглавил Серию А.

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