«Наполи» не без приключений одолел «Болонью»

В 10-м туре Серии А «Наполи» играл против «Болоньи», аутсайдера соревнований, но при этом интрига держалась до последнего. Неаполитанцы транжирили свои моменты, пока не пропустили сами, Джошуа Зиркзее набежал на мяч и с центра штрафной поразил цель. Тут же корнер у других ворот, и после рикошетов Жуан Жезус добавил мяч в сетку. Вратарь гостей парировал удар Хвичи Кварацхелии, а Ирвинг Лосано с острого угла был точен. Тут же гости отыгрались после дальнего удара Муса Барроу. После проникающего паса Кварацхелии Виктор Осимхен реализовал выход один на один с голкипером.
3:2, «Наполи» снова опередил «Аталанту» и возглавил Серию А.
Протокол игры
|41'Зиркзее Джошуа (0:1)
|(1:1) Жуан Жезус45'
|(2:1) Лосано Ирвинг49'
|51'Барроу Муса (2:2)
|(3:2) Осимхен Виктор69'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ким Мин-Чжэ•Жуан Жезус•Руй Мариу76' (Оливера Матиас (76') •Ндомбеле Танги71' (Элмас Эльиф (71') •Лоботка Станислав82' (Демме Диего (82') •Зелиньски Пётр•Политано Маттео46' (Осимхен Виктор (46') •Распадори Джакомо46' (Лосано Ирвинг (46') •Кварацхелия Хвича
Скорупски Лукаш• 58'Пош Штефан77' (Сансоне Никола (77') • 90'Бонифаци Кевин•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа89' (Де Сильвестри Лоренцо (89') •Фергюсон Льюис•Медель Гари71' (Моро Никола (71') •Эбишер Мишель77' (Ликояннис Хараламбос (77') •Домингес Николас• 21'Барроу Муса•Зиркзее Джошуа
16 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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