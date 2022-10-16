Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не без приключений одолел «Болонью»

16 Октября 2022 • 20:52 Комментировать
Наполи
3:2
Болонья
окончен

В 10-м туре Серии А «Наполи» играл против «Болоньи», аутсайдера соревнований, но при этом интрига держалась до последнего. Неаполитанцы транжирили свои моменты, пока не пропустили сами, Джошуа Зиркзее набежал на мяч и с центра штрафной поразил цель. Тут же корнер у других ворот, и после рикошетов Жуан Жезус добавил мяч в сетку. Вратарь гостей парировал удар Хвичи Кварацхелии, а Ирвинг Лосано с острого угла был точен. Тут же гости отыгрались после дальнего удара Муса Барроу. После проникающего паса Кварацхелии Виктор Осимхен реализовал выход один на один с голкипером.

3:2, «Наполи» снова опередил «Аталанту» и возглавил Серию А.

Протокол игры  
Наполи3:2Болонья
  41'Зиркзее Джошуа (0:1)
(1:1) Жуан Жезус45'  
(2:1) Лосано Ирвинг49'  
  51'Барроу Муса (2:2)
(3:2) Осимхен Виктор69'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниКим Мин-ЧжэЖуан ЖезусРуй Мариу 76' (Оливера Матиас ( 76') Ндомбеле Танги 71' (Элмас Эльиф ( 71') Лоботка Станислав 82' (Демме Диего ( 82') Зелиньски ПётрПолитано Маттео 46' (Осимхен Виктор ( 46') Распадори Джакомо 46' (Лосано Ирвинг ( 46') Кварацхелия Хвича
Запасные: Сиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
Скорупски Лукаш  58'Пош Штефан 77' (Сансоне Никола ( 77'  90') Бонифаци КевинЛукуми ДжонКамбьясо Андреа 89' (Де Сильвестри Лоренцо ( 89') Фергюсон ЛьюисМедель Гари 71' (Моро Никола ( 71') Эбишер Мишель 77' (Ликояннис Хараламбос ( 77') Домингес Николас  21'Барроу МусаЗиркзее Джошуа
Запасные: Сумаоро АдамаБарди ФранческоJoaquin SosaОрсолини РиккардоРаймондо АнтониоСориано Роберто
16 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

Руй попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Руй попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Джошуа Зиркзе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Джошуа Зиркзе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Жуана Жезуша (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Жуана Жезуша (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Зелиньский попадает в каркас ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Зелиньский попадает в каркас ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Салернитана Салернитана
2
0
1.30 5.80 10.50
Видео
Окончен
Специя Специя
Кремонезе Кремонезе
2
2
2.40 3.15 3.20
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Удинезе Удинезе
0
0
2.15 3.65 3.30
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Болонья Болонья
3
2
1.28 5.70 11.00
Видео
16.10.22 в 21:45
Верона Верона
Милан Милан
4.90 4.00 1.71
Видео
17.10.22 в 19:30
Сампдория Сампдория
Рома Рома
4.90 4.00 1.71
Видео
17.10.22 в 21:45
Лечче Лечче
Фиорентина Фиорентина
3.45 3.30 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
21:15 · Италия. Серия А
«Верона» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:59 · Италия. Серия А
«Торино» пропускает уже в 25 туринских дерби кряду
20:53 · Италия. Серия А
Пиоли проведёт свой 150-й матч у руля «Милана»
20:52 · Италия. Серия А
«Наполи» не без приключений одолел «Болонью»
20:01 · Италия. Серия А
«Милан» будет стараться одержать четвёртую подряд победу на стадионе «Вероны»
19:54 · Италия. Серия А
Наставник «Салернитаны»: «Проиграли, но получили опыт»
19:37 · Италия. Серия А
​Сарри поставил ультиматум «Лацио» в прямом эфире – всё из-за поля
18:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
18:20 · Италия. Серия А
​«Лацио» потерял Иммобиле
18:14 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Такова жизнь нападающего»
17:58 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Удинезе» не определили сильнейшего
16:42 · Италия. Серия А
​«Ювентус» потерял Бремера на пару недель
16:26 · Италия. Серия А
​Индзаги высказался о слухах об увольнении
16:19 · Италия. Серия А
​Бонуччи попросил «Ювентус» продать его 1 слухи
15:31 · Италия. Серия А
Голы Мартинеса и Бареллы позволили «Интеру» обыграть «Салернитану»
Все новости
Рекомендуем