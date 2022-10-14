​«Наполи» рассказал о травме полузащитника

В пятницу утром полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса прошёл медицинское обследование. У 26-летнего камерунца выявили проблему с мышцей бедра. Замбо-Ангисса уже начал лечение, о чём говорится на страницах официального сайта неаполитанского клуба.

Сроки восстановления Замбо-Ангисса «Наполи» не называет. Согласно данным итальянских СМИ, полузащитник вернётся в строй к игре против «Ромы», которая пройдёт на следующей неделе.

«Наполи» в настоящий момент находится в отличной форме. Команда Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице Серии А и обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.