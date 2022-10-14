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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» рассказал о травме полузащитника

14 Октября 2022 • 15:18 Комментировать
Наполи
...
Болонья
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16.10 19:00

В пятницу утром полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса прошёл медицинское обследование. У 26-летнего камерунца выявили проблему с мышцей бедра. Замбо-Ангисса уже начал лечение, о чём говорится на страницах официального сайта неаполитанского клуба.

Сроки восстановления Замбо-Ангисса «Наполи» не называет. Согласно данным итальянских СМИ, полузащитник вернётся в строй к игре против «Ромы», которая пройдёт на следующей неделе.

«Наполи» в настоящий момент находится в отличной форме. Команда Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице Серии А и обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса
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