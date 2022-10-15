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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший итальянский голеадор считает, что титул разыграют «Милан» и «Наполи»

15 Октября 2022 • 05:11 Комментировать
Наполи
...
Болонья
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16.10 19:00

Альдо Серена, в конце 80-х считавшийся лучшим нападающим Италии и даже выигрывавшим титул бомбардира Серии А, считает, что в этом сезоне титул разыграют между собой «Милан» и «Наполи».  

- Я бы поставил на «Наполи», но боюсь, что «Милан» в итоге возьмет свое. Он остается силен, несмотря на кое-какие проблемы. Не стану исключать и «Интер» с «Ювентусом», сейчас вообще трудно сказать, что будет в январе, после чемпионата мира, какие команды лучше смогут сохраниться, - цитирует слова Серены FanPage.it.

Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, а вот «Наполи» в последний раз выигрывал титул в 1990 году.

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