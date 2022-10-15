Бывший итальянский голеадор считает, что титул разыграют «Милан» и «Наполи»

Альдо Серена, в конце 80-х считавшийся лучшим нападающим Италии и даже выигрывавшим титул бомбардира Серии А, считает, что в этом сезоне титул разыграют между собой «Милан» и «Наполи».

- Я бы поставил на «Наполи», но боюсь, что «Милан» в итоге возьмет свое. Он остается силен, несмотря на кое-какие проблемы. Не стану исключать и «Интер» с «Ювентусом», сейчас вообще трудно сказать, что будет в январе, после чемпионата мира, какие команды лучше смогут сохраниться, - цитирует слова Серены FanPage.it.

Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, а вот «Наполи» в последний раз выигрывал титул в 1990 году.