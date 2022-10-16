Спаллетти – о победе над «Болоньей»: «Замены сыграли ключевую роль»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал очередную победу команды в Серии А.

Неаполитанцы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, одолев в родных стенах «Болонью» со счётом 3:2. Победным голом на 69-й минуте отметился Виктор Осимхен, вышедший на замену, а ранее отличился Ирвинг Лосано, также появившийся на поле со скамейки запасных.

«Сегодня наши замены сыграли ключевую роль. Мы преуспевали в этом и в прошлом сезоне, и сейчас активно используем свежих ребят против уставших соперников, что неплохо работает. Ирвинг Лосано не только забил, но и имел два-три неплохих шанса после этого», – отметил Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.