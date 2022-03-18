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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «Милан» может победить кого угодно

18 Марта 2022 • 06:56 Комментировать
Кальяри
...
Милан
5.60 3.95 1.60
19.03 22:45

Итальянский «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, в связи с чем его игроки чувствуют прилив сил. Английский защитник Фикайо Томори уверен в том, что его клуб может победить в чемпионате, до конца которого остаются еще девять туров. В субботу «россонери» предстоит сражение с «Кальяри». Томори связывает большие надежды с тем, что в состав команды возвращается Златан Ибрагимович, который залечил полученную 22 января травму.

- Скудетто? Мы можем обыграть кого угодно. У нас есть Ибрагимович и Жиру, которые знают, как побеждать. Надеюсь, в конце года мы отпразднует успех, - заявил Томори, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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КАЛЬЯРИ МИЛАН
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