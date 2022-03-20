Пиоли: «Сейчас важны уже все матчи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездной успех своего клуба на Сардинии - «Милан» обыграл «Кальяри» благодаря голу Беннасера и укрепился на первой строчке турнирной таблицы. Пиоли доволен игрой подопечных, которые смогли забить в нужный момент, но не пропустили.

- Это важная победа, хотя сейчас уже все матчи и все победы важны. Соперник был из тех, что создает проблемы, разрушает, и сегодня надо было бы забивать и второй мяч, но хорошо, что игроки в итоге действовали сплоченно и не пропустили. Мы хорошо работаем, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.