«Милан» значительно опережает «Ювентус» и «Арсенал» в борьбе за Саншеша

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш в скором времени может заключить контракт с «Миланом».

«Лилль» готовится к летней распродаже звёзд, а 24-летний португалец может стать одной из главных потерь для французского коллектива. По информации L'Equipe, Саншеш собирается присоединиться к «Милану», несмотря на интерес туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала».

Напомним, что прошлым летом хавбек был близок к переходу в каталонскую «Барселону, однако трансфер сорвался из-за травмы.

В текущем сезоне Ренату Саншеш сыграл 25 матчей за «Лилль», записав в свой актив 1 гол и 5 голевых передач.