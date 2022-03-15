«Милан» - лидер Европы по победам с минимальным счётом

Итальянский «Милан» в этом году демонстрирует удивительно эффективную игру, чем-то напоминающую легендарную команду первой половины 90-х годов прошлого века под руководством Фабио Капелло, всегда побеждавшую с минимальными усилиями.

Нечто подобное происходит с «Миланом» и в этом году - побед немало, что позволяет клубу лидировать в Серии А, но при этом большая часть из них добыта с минимальным преимуществом. Таких побед у «Милана» в текущем сезоне аж десять.

Впрочем, есть еще два клуба, которые также побеждали по десять раз в текущем сезоне с минимальным преимуществом - это мадридский «Реал», а также английский «Вулверхэмптон».