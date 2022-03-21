Беннасер об игре с «Кальяри»: Главное, что завоевали три очка

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал результат игры 30-го тура против «Кальяри».

«Это правда, что мы не забиваем много голов, но мы побеждаем. Это три очка. Остальное не важно. Мы можем два, три, четыре раза выиграть 1:0 – этого достаточно», - сказал Беннасер.

Он также рассказал, что он думает по поводу прогресса команды.

«Теперь у нас больше опыта, мы играем вместе уже два года. Впереди еще несколько игр, давайте думать о следующей. Сейчас перерыв, а потом продолжим работать», - сказал полузащитник «Милана».

«Милан» занимает первую строчку в таблице Серии А, опережая «Наполи» на 3 очка, а «Интер» - на 6 очков.