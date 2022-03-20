Ибрагимович опубликовал фото, свидетельствующее об его большой любви к винтажным мотоциклам

Футбол - не единственная страсть Златана Ибрагимовича, также он обожает мотоциклы Harley-Davidson. Любит Ибрагимович и автомобили, но если там в его гараже самые разные марки, то мотоциклы для Златана существуют только одни - «харлеи». Время от времени он выкладывает соответствующие изображения в социальных сетях, как в этом свежем случае с «Инстаграмом».

На фото особый мотоцикл для шведа - Harley-Davidson Vrscf Muscle, который был первым купленным им, в 2009 году, перед коротким переходом в «Барселону». В 2009м году модель только появилась на рынке и Ибрагимович стал первым человеком во всей Скандинавии, купившим себе такой мотоцикл.