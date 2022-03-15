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Чемпионат Италии. Серия А

Эранио: «Милан» в князи, «Дженоа» - в грязи

15 Марта 2022 • 23:29 Комментировать
Дженоа
...
Торино
3.25 3.20 2.30
18.03 23:00

Бввший футболист итальянской сборной, выступавший на клубном уровне за «Милан» и «Дженоа», поделился своим мнением по поводу возможного исхода чемпионата Италии в нынешнем сезоне. Его бывшие клубы решают диаметрально противоположные задачи в текущем сезоне - если «Милан» лидирует и ведет борьбу за «скудетто», то «Дженоа» барахтается в самом низу турнирной таблице.

- «Милан» - фаворит в борьбе за «скудетто». Во-первых, он лидирует сейчас. Во вторых, именно «Милан» показывает самую уверенную игру. А когда вернутся Ибрагимович и Ребич, то атакующий потенциал клуба станет еще сильнее. «Дженоа»? Я хотел бы их спасения, но очков так мало... В команде некому забивать. Без голов не будет и очков, а значит, и спасения, - заявил Эранио, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженоа Стефано Эранио
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ДЖЕНОА ТОРИНО
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