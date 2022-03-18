Галлиани: «Пиоли изменил «Милан»

Бывший спортивный директор «Милана» Адриано Галлиани полон похвал в адрес клуба, а прежде всего - в адрес наставника «Милана» Стефано Пиоли. По словам Галлиани, Пиоли изменил клуб и вдохнул в него жизнь после долгих лет неудач.

- Я всегда болею за «Милан». Я не хочу говорить про «скудетто», боюсь спугнуть удачу, но мне действительно кажется, что команда проделывает отменную работу... Она сильно отличается от той, что была в прошлом, Пиоли со своими 4-2-3-1 сильно изменил «Милан». Это не «Милан» Сакки или Капелло, такие параллели неуместны. Это красивый «Милан», который красиво играет, и заслуга в этом принадлежит тренеру, который расставил правильных игроков, - заявил Галлиани, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.