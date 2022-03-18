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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани: «Пиоли изменил «Милан»

18 Марта 2022 • 07:52 Комментировать
Кальяри
...
Милан
5.60 3.95 1.60
19.03 22:45

Бывший спортивный директор «Милана» Адриано Галлиани полон похвал в адрес клуба, а прежде всего - в адрес наставника «Милана» Стефано Пиоли. По словам Галлиани, Пиоли изменил клуб и вдохнул в него жизнь после долгих лет неудач.

- Я всегда болею за «Милан». Я не хочу говорить про «скудетто», боюсь спугнуть удачу, но мне действительно кажется, что команда проделывает отменную работу... Она сильно отличается от той, что была в прошлом, Пиоли со своими 4-2-3-1 сильно изменил «Милан». Это не «Милан» Сакки или Капелло, такие параллели неуместны. Это красивый «Милан», который красиво играет, и заслуга в этом принадлежит тренеру, который расставил правильных игроков, - заявил Галлиани, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Адриано Галлиани Стефано Пиоли
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КАЛЬЯРИ МИЛАН
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