Маццари готов остановить «Милан»

В субботу «Милан» сыграет в гостях против «Кальяри», и наставник островитян, Вальтер Маццари, готов подставить подножку лидеру чемпионата Италии. Матч пройдет в рамках тридцатого тура Серии А.

- Мы стараемся создавать проблемы защитникам соперника, и я надеюсь, что мои ребята правильно исполнят установку на матч - тогда они смогут сделать это и с лидером чемпионата. Последние неудачные два матча не должны мешать нам испытывать чувство веры в свои силы, - заявил Маццари, слова которого приводит клубный сайт «Кальяри».

«Кальяри» занимает семнадцатое место в турнирной таблице, в первом круге клуб проиграл «Милану» со счетом 1:4.