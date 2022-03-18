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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы должны забивать больше»

18 Марта 2022 • 23:58 Комментировать
Кальяри
...
Милан
5.60 4.00 1.62
Через 22 ч. 36 мин.
«Милан» забивает, «Милан» успокаивается, «Милан» пропускает - и «Милан» теряет очки, по такому сценарию прошли многие матчи для подопечных Стефано Пиоли в текущем сезоне. Несмотря на это, «Милан» лидирует в турнирной таблице - но наставник клуба требует прибавить и забивать после первого и второй мяч также.

- Чтобы решать исход матчей, надо забивать больше голов, хотя наша команда хороша и в обороне. Хотя мы не забиваем много, но у нас есть много игроков, способных забивать. В последние дни произошло много хороших для нас событий. есть позитивный заряд энергии, и я надеюсь, что мы сохраним его, - пояснил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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КАЛЬЯРИ МИЛАН
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окончен Сассуоло 4:1 Специя 1.78 3.95 4.30
Идет 45 минута Дженоа 1:0 Торино 3.20 3.15 2.40
19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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