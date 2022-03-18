Пиоли: «Мы должны забивать больше»

«Милан» забивает, «Милан» успокаивается, «Милан» пропускает - и «Милан» теряет очки, по такому сценарию прошли многие матчи для подопечных Стефано Пиоли в текущем сезоне. Несмотря на это, «Милан» лидирует в турнирной таблице - но наставник клуба требует прибавить и забивать после первого и второй мяч также.

- Чтобы решать исход матчей, надо забивать больше голов, хотя наша команда хороша и в обороне. Хотя мы не забиваем много, но у нас есть много игроков, способных забивать. В последние дни произошло много хороших для нас событий. есть позитивный заряд энергии, и я надеюсь, что мы сохраним его, - пояснил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.