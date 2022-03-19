«Милан» уже практически договорился с Ориги, он будет получать 4 миллиона евро

«Милан» всерьез интересуется фигурой Дивока Ориги, который нечасто получает игровое время в «Ливерпуле». Бельгиец перейдет в стан итальянского клуба летом в качестве свободного агента. Известен и предлагаемый ему гонорар - четыре миллиона евро за сезон.

Соглашение будет заключено сроком на несколько лет, но точные сроки не уточняются, сообщает Calciomercato. Это будет зависеть и от того, сколько времени бельгиец будет проводить на поле - Паоло Мальдини, заключающий подобные сделки, предлагает включить в соглашение пункт об его автоматическом продлении, если футболист сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Это защищает интересы клуба, считает Мальдини.