«Милан» в традиционном стиле переиграл «Кальяри»

Лидирующий в Серии А «Милан» добыл очередные три очка на Сардинии, переиграв местный «Кальяри». Единственный гол игры был забит по истечении часа игрового времени - отличился активный в этот вечер Беннасер.
«Милан» укрепляет свое преимущество в турнирной таблице - теперь чистый отрыв по потерянным очкам от «Наполи» и «Интера» составляет уже три балла.
Протокол игры
|59'Беннасер Исмаэль (0:1)
Краньо Алессио•Гольданига Эдоардо•Ловато Маттео•Альтаре Джорджо•Белланова Рауль 77' 82' (Кейта Бальде ( 82') •Марин Рэзван•Грасси Альберто 82' (Перейро Гастон ( 82') •Далберт Эстеван 75' (Дзаппа Габриэле ( 75') •Ликояннис Хараламбос 68' (Дейола Алессандро ( 68') •Педро Жоао•Паволетти Леонардо
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Кесси Франк•Мессьяс Жуниор 78' (Салемакерс Алексис ( 78') •Диас Браим 71' (Ребич Анте ( 71') •Леау Рафаэл 71' (Крунич Раде ( 71') •Жиру Оливье 87' (Ибрагимович Златан ( 87')
19 марта. Стадион "Сардиния Арена".