«Милан» в традиционном стиле переиграл «Кальяри»

Лидирующий в Серии А «Милан» добыл очередные три очка на Сардинии, переиграв местный «Кальяри». Единственный гол игры был забит по истечении часа игрового времени - отличился активный в этот вечер Беннасер.

«Милан» укрепляет свое преимущество в турнирной таблице - теперь чистый отрыв по потерянным очкам от «Наполи» и «Интера» составляет уже три балла.