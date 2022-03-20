Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» в традиционном стиле переиграл «Кальяри»

20 Марта 2022 • 00:46 Комментировать
Кальяри
0:1
Милан
окончен

Лидирующий в Серии А «Милан» добыл очередные три очка на Сардинии, переиграв местный «Кальяри». Единственный гол игры был забит по истечении часа игрового времени - отличился активный в этот вечер Беннасер.

«Милан» укрепляет свое преимущество в турнирной таблице - теперь чистый отрыв по потерянным очкам от «Наполи» и «Интера» составляет уже три балла.

Протокол игры  
Кальяри 0:1Милан
  59'Беннасер Исмаэль (0:1)
Краньо АлессиоГольданига ЭдоардоЛовато МаттеоАльтаре ДжорджоБелланова Рауль   77'  82' (Кейта Бальде (  82') Марин РэзванГрасси Альберто  82' (Перейро Гастон (  82') Далберт Эстеван  75' (Дзаппа Габриэле (  75') Ликояннис Хараламбос  68' (Дейола Алессандро (  68') Педро ЖоаоПаволетти Леонардо
Запасные: Чеппители ЛукаОберт АдамСетер ДамирРадунович БорисКурфалидис ХристосАрести СимонеКарбони Андреа
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТомори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер ИсмаэльКесси ФранкМессьяс Жуниор  78' (Салемакерс Алексис (  78') Диас Браим  71' (Ребич Анте (  71') Леау Рафаэл  71' (Крунич Раде (  71') Жиру Оливье  87' (Ибрагимович Златан (  87')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеРоманьоли АлессиоТонали СандроТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
19 марта. Стадион "Сардиния Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 2:1 Удинезе 1.48 4.30 7.20
окончен Интер Милан 1:1 Фиорентина 1.60 4.40 5.75
окончен Кальяри 0:1 Милан 5.70 3.85 1.65
20.03  14:30 Венеция ... Сампдория 2.70 3.50 2.60
20.03  17:00 Ювентус ... Салернитана 1.18 7.00 19.00
20.03  17:00 Эмполи ... Верона 3.05 3.05 2.60
20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.17 3.60 3.30
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.60 4.10 1.73
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
00:46 · Италия. Серия А
«Милан» в традиционном стиле переиграл «Кальяри»
00:42 · Италия. Серия А
Дзенга: У «Интера» сложнейшее расписание, и впереди еще матч с «Ювентусом»
00:15 · Италия. Серия А
Итальяно: Доволен игрой, показали характер и мужество
19 Марта
23:40 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: За результат отвечаю прежде всего я
23:02 · Италия. Серия А
Сарри – Моуринью: Жозе немного опоздал на вечеринку – я бросил курить!
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» возобновил переговоры с Ботманом
22:32 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Марсель» интересуются Верету
22:20 · Италия. Серия А
Моуринью о дерби: Какой я хочу увидеть «Рому» завтра? Такой, которая побеждает!
22:15 · Италия. Серия А
«Кальяри» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
21:45 · Италия. Серия А
Моуринью о Земане: Я выиграл 25 трофеев, а он? Дважды Серию Б?
20:25 · Италия. Серия А
Спаллетти: Сегодня мы играли остро и хладнокровно
19:30 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Фиорентина»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
18:57 · Италия. Серия А
«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» и продолжает бороться за чемпоинство
18:48 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» Толой выбыл на месяц
18:36 · Италия. Серия А
Дешам заменил Бензема на Жиру в сборной
Все новости
Рекомендуем