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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продолжает непростые переговоры с Брозовичем

18 Февраля 2022 • 01:27 Комментировать
Интер Милан
...
Сассуоло
1.30 5.70 9.50
20.02 20:00

Полузащитник Марсело Брозович прекрасно выступает в составе «Интера» с далекого уже 2015 года, но переговоры о продлении контракта идут с трудом из-за желания хорватского футболиста заручиться более выгодными условиями соглашения. В начале января журналисты поспешили сообщить о соглашении, но оказалось, что переговоры продолжаются, в то время как на услуги Брозовича претендуют и другие клубы. Этот фактор вынудил «Интер» предложить футболисту более выгодные условия. Детали не сообщаются, но, как уточняет Calciomercato, в ближайшие дни стороны должны окончательно ударить по рукам.

В текущем сезоне Брозович сыграл в двадцати четырех матчах чемпионата Италии, не отметившись забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН САССУОЛО
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