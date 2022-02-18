«Интер» продолжает непростые переговоры с Брозовичем

Полузащитник Марсело Брозович прекрасно выступает в составе «Интера» с далекого уже 2015 года, но переговоры о продлении контракта идут с трудом из-за желания хорватского футболиста заручиться более выгодными условиями соглашения. В начале января журналисты поспешили сообщить о соглашении, но оказалось, что переговоры продолжаются, в то время как на услуги Брозовича претендуют и другие клубы. Этот фактор вынудил «Интер» предложить футболисту более выгодные условия. Детали не сообщаются, но, как уточняет Calciomercato, в ближайшие дни стороны должны окончательно ударить по рукам.

В текущем сезоне Брозович сыграл в двадцати четырех матчах чемпионата Италии, не отметившись забитыми мячами.