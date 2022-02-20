Наставник «Сассуоло»: Мы предложили «Интеру» сыграть в футбол и были вознаграждены результатом

«Сассуоло» решил сыграть в открытый футбол с «Интером» и был вознагражден еще одним отличным результатом после того, как ранее команда уже обыграла в гостях «Милан» и «Ювентус». Обыграть трех китов итальянского чемпионата на их поле в одном сезоне - в последний раз такое удавалось «Фиорентине» в сезоне 1955/1956.

В прошедшем матче два мяча влетели в ворота «нерадзурри» уже в первом тайме. Алессио Дионизи, наставник «Сассуоло», доволен подобным развитием событий.

- Мы знали, что у «Интера» был сложный матч, и решили дать ему бой. Мы хотели сыграть, а не закрываться в обороне. Результат стал вознаграждением. Сегодня особо хотелось бы выделить Берарди, который действовал как топ-игрок. Я доволен сегодняшней игрой, сегодня мы победили благодаря тому, что технический персонал и футболисты наконец-то стали действовать как одно целое. Но мы хотим добиваться и других успехов, чтобы о нас говорили не только потому что мы обыграли трех грандов в гостях в одном сезоне, - заявил Дионизи, слова которого цитирует gianlucadimarzio.com.