Госенс рассказал, что решение покинуть «Аталанту» далось ему тяжело

Зимой левый защитник сборной Германии Робин Госенс сменил «Аталанту» на миланский «Интер». Футболист прокомментировал свой переход, подчеркнув, что ему было тяжело решиться на подобный шаг.

«Мне было очень сложно покидать «Аталанту». Я пришел сюда никому неизвестным парнем, во мне увидели перспективу и поверили. Я поначалу даже играл отвратительно, но главный тренер Джан Пьеро Гасперини продолжал давать мне шансы. Я благодарен этому клубу всем, что имею», поделился Госенс в разговоре с FcInterNews.it.

Отметим, что трансфер латераля обойдется «Интеру» в 25 миллионов евро – до лета он пробудет в Милане на правах аренды.