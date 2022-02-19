Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Госенс рассказал, что решение покинуть «Аталанту» далось ему тяжело

19 Февраля 2022 • 15:37 Комментировать
Интер Милан
...
Сассуоло
1.30 5.70 9.50
20.02 20:00

Зимой левый защитник сборной Германии Робин Госенс сменил «Аталанту» на миланский «Интер». Футболист прокомментировал свой переход, подчеркнув, что ему было тяжело решиться на подобный шаг.

«Мне было очень сложно покидать «Аталанту». Я пришел сюда никому неизвестным парнем, во мне увидели перспективу и поверили. Я поначалу даже играл отвратительно, но главный тренер Джан Пьеро Гасперини продолжал давать мне шансы. Я благодарен этому клубу всем, что имею», поделился Госенс в разговоре с FcInterNews.it.

Отметим, что трансфер латераля обойдется «Интеру» в 25 миллионов евро – до лета он пробудет в Милане на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Робин Госенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.02  17:00 Сампдория ... Эмполи 2.28 3.65 3.05
19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
15:37 · Италия. Серия А
Госенс рассказал, что решение покинуть «Аталанту» далось ему тяжело
13:23 · Италия. Серия А
«Лацио» сделал предложение Романьоли
10:30 · Италия. Серия А
«Интер» продлил контракты с Мароттой и Аузилио
10:23 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
08:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял Дибалу из-за травмы 1
08:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в Серии А
08:16 · Италия. Серия А
Белотти, которым интересовался «Зенит», высказался о своём будущем
08:10 · Италия. Серия А
«Милан» предложит новый контракт Ибрагимовичу
05:15 · Италия. Серия А
Дзаккерони назвал наиболее сильного игрока «Милана»
04:44 · Италия. Серия А
Юрич: Мы отлично закрыли лидеров «Ювентуса»
04:36 · Италия. Серия А
Аллегри: Мы не блистали, но очко заработали 1
00:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог обыграть «Торино» 7
18 Февраля
22:50 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, как проходит процесс выздоровления Ибрагимовича
22:41 · Италия. Серия А
«Интер» включился в гонку за лидера «Лилля»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Торино» - 1:1 (закончен)
Все новости
Рекомендуем