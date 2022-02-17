Алькантара: «Интер» доминировал во втором тайме»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился впечатлениями от выездной победы в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против миланского «Интера». Футболист признал, что соперники доминировали во втором тайме.

«Мы говорим об одной из решающих стадий Лиги чемпионов, о матче против клуба с богатой историей. Думаю, в первом тайме у нас было много шансов, но во второй половине «Интер» доминировал. К счастью, гол Фирмино помог нам изменить настроение игры», – заявил Алькантара в интервью после матча.

Напомним, что ответная встреча между «Ливерпулем» и «Интером» состоится в марте.